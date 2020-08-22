BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  YEREL

Tokat’ta trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı

TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde tır ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydan gele kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Tokat - Erzincan D-100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sivas'ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ve Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gerçek mi abartı mı? Karadeniz gazına dair 4 soru 4 bomba cevap
İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem
Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulması Rusları kaygılandırdı
İzmir'de korkunç olay son sözü 'bıktım artık senden' oldu
Der Spiegel'den olay iddia: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir
AB'den Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfine ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun: Yaşasın tam bağımsız güçlü ve müreffeh Türkiye
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu! 36 kişi tutuklandı
Vali Yerlikaya'dan dikkat çeken Kariye Camii paylaşımı
İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır'dan müjde tepkisi: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Galatasaray 19'luk Coulibaly'nin peşinde
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar