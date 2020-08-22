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Göztepe, santrfor Brown Ideye'yi kadrosuna kattı

Göztepe, Nijeryalı santrfor Brown Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Göztepe, 2020-2021 sezonu kadro çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattına takviye için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı santrfor Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.

İzmir ekibi, 31 yaşındaki golcü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Göztepe Spor Kulübü, transferi sosyal medya hesabından duyururken Brown Ideye'ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Aris formasıyla 31 resmi maça çıkan Brown Ideye, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde Dinamo Kiev, West Bromwich, Malaga, Neuchatel Xamax, Olimpiakos, Sochaux, Tianjin Teda ve Aris gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı golcü, tüm kariyeri boyunca sahaya çıktığı 384 maçta 152 gol, 47 de asist yaptı.

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