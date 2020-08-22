BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  DÜNYA

DSÖ Başkanı'ndan koronavirüsün biteceği tarih ile ilgili çarpıcı tahmin

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs salgınının iki yıldan kısa bir sürede sona ermesini umut ettiğini söyledi.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'de yaptığı açıklamada 1918'deki İspanyol gribi salgınının atlatılmasının da 2 yıl sürdüğünü belirterek, şu anki teknolojinin salgının daha kısa sürede atlatılmasını mümkün kıldığını belirtti.

Hareketliliğin İspanyol gribi dönemine göre daha fazla olması nedeniyle virüsün yayılma şansının daha yüksek olduğu uyarısını yapan Ghebreyesus "Ancak aynı zamanda onu durdurabilecek teknolojimiz ve bilgimiz de var" diye konuştu.

1918'de çıkan İspanyol gribi en az 50 milyon kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınında şu ana kadar dünya genelinde yaklaşık 800 bin insan hayatını kaybetti, virüs 22.7 milyon kişiye bulaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Der Spiegel'den olay iddia: Beyrut'taki patlamada Hizbullah'ın etkisi olabilir
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu negatife çevirdi
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalandı! THY'yi de yönetmişti
Doğalgaz nasıl bulundu? Bakan Dönmez açıkladı
Hadi Özışık'tan o isimlere yaylım ateş
Bakan Albayrak paylaştı: Zafer inananlarındır
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den Türkiye'nin doğalgaz rezervi keşfine ilk yorum
Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan doğalgaz keşfi açıklaması! Memnun olduk
Çin'in hamlesi kavgalı olduğu ülkeyi karıştırdı!
Zonguldak'ta tekstil fabrikasını koronavirüs vurdu: 155 işçiden 43'ü pozitif
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Yorumlar