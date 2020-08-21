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Zonguldak'ta tekstil fabrikasını koronavirüs vurdu: 155 işçiden 43'ü pozitif

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta tekstil fabrikasında 13 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla 155 işçiden 43'ünde daha koronavirüs tespit edildi. Fabrikada üretimin durdurulduğu aktarıldı.

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Çınartepe Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. İlk aşamada 13 işçiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi temaslıları saptamak için çalışma yaparken belirti görülen işçilere de test uygulandı. Toplam 43 işçide hastalığın çıkması üzerine fabrika, üretim durdurularak kapatıldı. 

Fabrika yöneticisi Serhat Osma durumla ilgili şöyle konuştu:

"Pazartesi günü iki arkadaşımızda yüksek ateş tespit edildi. Onları hastaneye yönlendirdik. Burada gereken testler, işlemler yapıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nden bizlere bu arkadaşlarımızın test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi."

"Ambulans desteği ile alınarak test yapılıyor"

"Yakın temaslı oldukları arkadaşlarımızı da sağlık müdürlüğüne yönlendirdik. Sonrasında komple imalatı durdurup arkadaşlarımızı karantinaya aldık, fabrikamızı boşalttık. Karantinadaki arkadaşlarımız sürekli olarak takip ediliyor. Kendisini kötü hisseden arkadaşlarımız ambulans desteği ile alınarak test yapılıyor" 

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