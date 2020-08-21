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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşine daha fazla yetki devretti

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da aralarında bulunduğu danışmanlarına daha fazla yetki devrettiğini iddia etti.

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan açıklamada; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hala 'mutlak otorite' sahibi olduğu ancak stresini azaltmak için birçok politika belirleme alanını başkalarına devrettiği belirtildi.

İstihbarat servisinin bu bilgileri perşembe günü parlamentoya aktardığı ifade ediliyor. Milletvekilleri de daha sonra bunları gazetecilerle paylaştı.

Ancak Güney Kore istihbaratı daha önce Kuzey Kore ile ilgili yanlış iddialarda da bulunmuştu. (BBC)
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