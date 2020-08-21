Türkiye'nin bulduğu doğalgaz kaç yıl yeter? 65 milyar dolar ediyor

TÜRKİYE'nin tarihinde bulduğu en büyük doğalgaz rezerviyle ilgili ekonomistler kağıt kalem hesap yapıyor. 80 milyar dolardan fazla eder diyenler çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez rakamı açıkladı.

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Karadeniz'de Tuna 1 bölgesinde bulunan üst kalite doğalgaz 320 milyar metreküp. Türkiye'nin 1 yıllık doğalgaz ihtiyacı 45 milyar metreküp seviyesinde. Bu hesapla bakıldığında bulunan doğalgaz Türkiye'nin 6.5 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yetecek.

Peki bu doğalgazın değeri ne kadar?

Doğalgazın değerine ilişkin bir çok rakam telaffuz edildi. Yılda 13 milyar dolar gelir sağlayacağını söyleyenler çıktı. Rakamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı. Dönmez, "Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ne kadar gazı var?

Türkiye'nin kara ve deniz sahalarından doğal gaz üretimi 2019 sonu itibarıyla 473,8 milyon metreküp seviyesine yükselirken, bugüne kadar ülke içinde üretilen toplam gaz miktarı ise 16 milyar 615 milyon metreküp oldu. Bu üretimin bir kısmı TPAO, bir kısmı ise yerli ve yabancı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin yıllık mevcut üretimi 45 milyar metreküp seviyesindeki toplam gaz ihtiyacının ancak yüzde 1'ini karşılıyor. Doğal gaz ihtiyacının yüzde 99'u Rusya, Azerbaycan, İran'dan boru hatlarıyla, ABD, Norveç, Katar, Cezayir ve çeşitli ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye doğalgaza ne kadar veriyor?

Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Petrol fiyatlarının 120 dolar seviyesinde olduğu 2014'te doğal gaz ithalatına ödenen miktar 20 milyar doların üzerine çıkarken, petrol fiyatlarının 30-60 dolar bandında seyrettiği 2015 ve sonrasında Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturası 10-15 milyar dolar arasında değişiklik gösterdi.