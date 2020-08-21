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Milli Savunma Bakanlığından doğal gaz paylaşımı: Müjdeler olsun

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin teşekkür mesajı yayımlandı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

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