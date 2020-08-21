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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'doğalgaz müjdesi yorum: Tarihi bir dönüm

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, doğal gaz keşfiyle ilgili, 'Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası' dedi.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasının ardından açıklama yaptı. Şentop şunları söyledi:

"Eğer millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle çalışırsanız Cenab-ı Hak size ummadığınız yerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Bu böyle bir fırsat Türkiye için. Millet olarak hepimizin sevineceği bir olay. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu olaya sevinmesi gerektiği kanaatindeyim, öyle olacağını da düşünüyorum."

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