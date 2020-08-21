BIST 1.114
DOLAR 7,33
EURO 8,63
ALTIN 455,19
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı maçların programı şöyle:

24 Ağustos Pazartesi:

11.00 Galatasaray-Eyüpspor (Florya)

28 Ağustos Cuma:

17.00 Galatasaray-İstanbulspor (Florya)

31 Ağustos Pazartesi:

16.00 Galatasaray-Ümraniyespor (Florya)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye tarihin en büyük doğalgaz rezervini buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı
Hıncal Uluç'tan yıllar sonra gelen bomba Defne Joy itirafı: Pişmanım
Bu evlere talep patlaması yaşanıyor! İşte orman içindeki o sağlıklı evler
CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ın 'müjde'sine çok sevindi: En büyük beklentimiz olur
Jose Sosa'nın antrenman fotoğrafı basına sızdı Fenerbahçe'de kaos çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'tedbir alın' uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak: Türkiye tam bağımsızlık adımı attı
Karadeniz'de 320 milyar metreküp müjdesi! Erdoğan keşif sahasının ismini de duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde öncesi neden Cuma namazını Eyüp Sultan'da kıldı?
Zonguldak'ta tekstil fabrikasını koronavirüs vurdu: 155 işçiden 43'ü pozitif
Feci olayın adresi Denizli! Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Tuna 1 kuyusu haritada nerede Tuna 1 ve Kıyıköy hangi bölgede?
Yorumlar