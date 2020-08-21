Berat Albayrak: Türkiye tam bağımsızlık adımı attı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili olarak "Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı" dedi.

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Türkiye Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarihi müjdeyle ilgili düzenlenen törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önemli açıklamalar yaptı.

"Cari fazlayı konuşacağız"

Albayrak, mevcut keşif ve potansiyelle ülkenin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacakları müjdesini verdi.

Albayrak, "Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Bugün buradaki potansiyelle ardık yeni bir döneme giriyoruz. "dedi.