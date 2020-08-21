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HABER /  POLİTİKA

Ankara'da ikinci baro kurulması için TTB'ye müracaat yapıldı

Ankara'daki 10 hukuk derneği, Ankara 2 No'lu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatta bulundu.

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"Bu, yılların bir özlemiydi." diyen yeni baronun kurucular kurulu üyesi olan avukat Eyüphan Korkmaz, "4 kurucular kurulu üyesi olarak TBB'ye yazılı olarak başvurumuzu yapıp, nasip olursa tüm meslektaşlarımıza elektronik ortamda ikinci baronun kurulma noktasındaki başvuru sürecini başlatmış olacağız." diye konuştu. 

Korkmaz, "Belki Ankara'daki bir tıkanıklığın, var olan sorunların çözümü noktasında tatlı bir rekabet içerisinde kronikleşmiş birçok mesleki soruna çözüm oluşturabilme noktasında diğer meslektaşlarımızın bir araya gelmesi noktasında bir gayreti. Bunun için bir araya gelsin" ifadelerini kullandı.

"Belki bu bardağı taşıran son damlaydı ama..."

Korkmaz, açıklamasına şöyle devam etti: Bu üzün süredir devam eden bir sorun. Tüm meslektaşlarımızı kucaklamayan yaklaşım tarzı. En son bu kanunun çıkmasının gerekçelerinden bir tanesi tüm Türkiye kamuoyunu yaralayan Ankara Barosu Başkanı'nın yaklaşımıydı. Belki bu bardağı taşıran son damlaydı ama bunun öncesinde gerek 15 Temmuz'da alınan tavırlar, Gezi olaylarında alınan yaklaşımlar, daha önceki genel kurullardan sonra oluşan diğer grupları hiçbir şekilde kucaklamıyor oluşları, var olan sorunları kronik hale getirdi. Bu da yeni bir oluşuma ihtiyaç duyulması gereğini doğurdu" dedi.

2 bin avukat arkadaşımızı rahat bir şekilde bir araya getireceğimiz inancındayız.

Resmi olarak başvuruda bulunduklarını ve kuruluş sürecinin ilk anını başlatmış bulunduk. Bugünden itibaren imza toplama süreci yeni başlayacak. Öncesinde biz sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelmeyi, ortak aklı çalıştırmayı arzu ettik. Ankara'da nasip olursa 2 bin avukat arkadaşımızı rahat bir şekilde bir araya getireceğimiz inancındayız.

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