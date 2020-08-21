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FETÖ Joe Biden’in kampanya gezilerinde Türkiye aleyhtarı propaganda yapıyor

Demirören Haber Ajansı

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ), Demokrat Parti adayı Joe Biden’in seçim kampanyasını da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine karalama kampanyasına dönüştürmeye çalıştığı öğrenildi.

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DHA’nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Biden’in kampanya gezilerini sıkı takibe alan FETÖ, örgüt okulları ve dernekleri üzerinden, özellikle yabancı öğrencileri görevlendiriyor.

Kampanya gezisine katılan örgüt üyeleri, medya röportajları sırasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yorum alabilecekleri sorular yöneltiyor.

FETÖ’nün,  ABD’deki seçim kampanyasında Demokrat Parti adayı Joe Biden’in kampanya gezilerine örgüt üyelerini göndererek, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine soru sordurduğu tespit edildi. 

FETÖ yabancı öğrencilere Erdoğan ve Kuzey Suriye'yi soruyor

Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine faaliyet yürütmek için her fırsatı değerlendiren FETÖ, Biden’in seçim kampanyasını da örgüt faaliyetleri için kullanıyor. Örgütün Biden’in kampanya gezileri sırasında yaptığı tüm toplantılarda, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Suriye’nin sorulduğu belirlendi.  Soruların, yabancı uyruklu öğrencilerin kişiler tarafından sorulması dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bu kişilerin örgütün, ABD’deki dernek ve vakıfları ile okullarıyla bağlantılı oldukları anlaşıldı.

Türkiye karşıtı mesaj verme çabasında

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yakın öğretim görevlilerinin, öğrencileri örgüte yakın derneklere yönlendirdiği ve bu süreçte giderlerinin de karşılandığı belirlendi. Terör örgütünün Donald Trump’a yönelik ABD’deki tepkileri de Türkiye karşıtı propagandaya dönüştürmeye çalıştığı öğrenildi.  

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