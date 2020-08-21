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Berat Albayrak'tan Türkiye'nin beklediği müjdeyle ilgili ilk fotoğraf

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin beklediği müjdeyle ilgili ilk fotoğrafı attı. Albayrak, "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun"" diye yazdı.

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Kamuoyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeyi bekliyor. Merakla beklenen tarihi ana saatler kala Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter sayfasında paylaşımda bulundu.

İlk paylaşımında Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerine yer verdi. 

İlk fotoğraflı paylaşım

Berat Albayrak'tan müjdenin açıklanmasına bir saat kala ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir paylaşım daha geldi. Açıklamaya giderken çekilen paylaşımı böyle sundu:

TÜRKİYE'Yİ İHYA EDECEK

Türkiye Karadeniz Ereğlisi açıklarından Tuna 1 adı verilen bölgede doğalgaz rezervi buldu
• Rezerv büyüklüğü: 800 milyar m3
• Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl karşılayacak
• Çıkarılma süresi: 7 ila 10 yıl
• Yatırım maliyeti: 2-3 milyar dolar

Doğalgaz nerede bulundu?
Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğal gaz rezervine de uzak değil.

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