Berat Albayrak'tan Türkiye'nin beklediği müjdeyle ilgili ilk fotoğraf

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin beklediği müjdeyle ilgili ilk fotoğrafı attı. Albayrak, "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun"" diye yazdı.

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Kamuoyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün vereceği müjdeyi bekliyor. Merakla beklenen tarihi ana saatler kala Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter sayfasında paylaşımda bulundu.

İlk paylaşımında Albayrak, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerine yer verdi.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,



Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020

İlk fotoğraflı paylaşım

Berat Albayrak'tan müjdenin açıklanmasına bir saat kala ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte bir paylaşım daha geldi. Açıklamaya giderken çekilen paylaşımı böyle sundu:

TÜRKİYE'Yİ İHYA EDECEK Türkiye Karadeniz Ereğlisi açıklarından Tuna 1 adı verilen bölgede doğalgaz rezervi buldu

• Rezerv büyüklüğü: 800 milyar m3

• Türkiye'nin enerji ihtiyacını 20 yıl karşılayacak

• Çıkarılma süresi: 7 ila 10 yıl

• Yatırım maliyeti: 2-3 milyar dolar