Hatay'daki kazılarda bulundu tam 3 bin 400 yıllık tablette bakın ne yazıyor!

"Bir krala yapılan ödemelerden" bahsediliyor

Tablette "bir krala yapılan ödemelerden" bahsedildiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:

''Ancak kralın kim olduğu ve ismi hakkında fikir sahibi değiliz. Tablet bizim için yine de çok önemli, milattan önce bin 400 ile bin 350 yıllarına ait zaman dilimi içerisinde. Bölgede tarihsel süreçte Mitanni ile Hitit İmparatorluğu arasında bir kavganın olduğunu, bu kavganın arasında kalan bölgesel krallığın da aslında bir zaman Hitit bir zaman ise Mitanni imparatorluklarına hizmet ettiğini biliyoruz. Tablet bu anlamda bizim için önemli. Aynı zamanda mevcut kralın kime hizmet ettiğini öğreneceğiz.''