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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden flaş karar! ateşkes ilan etti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ateşkes ilan ederek Sirte'nin silahsızlandırılması çağrısı yaptı.

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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

"Sirte ve Cufra silahlardan arındırılsın'' 

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, mart ayında parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri yapılması çağrısında da bulundu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, Sirte'yi Hafter milislerinden almak için operasyon hazırlıkları yapıyordu.

Hafter milislerine karşı son aylarda önemli kazanımlar elde edilmişti. 

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