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Fenerbahçe Bakasetas transferinde son aşamaya geldi

Yunan basınında Sport24'ün haberine göre, uzun süren pazarlıklar sonrasında Fenerbahçe ve Alanyaspor Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.

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Süper Lig'de şu ana kadar transferde liderliği elinde bulunduran Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmeler yaptığı Anastasios Bakasetas transferini de bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

Yunan basınında Sport24'ün haberine göre, uzun süren pazarlıklar sonrasında Fenerbahçe ve Alanyaspor pazarlıklarda son aşamaya geldi, anlaşmaya yakınlaştı.

Campos transferi açıkladı
Öte yandan Alanyaspor'un eski oyuncularından Djalma Campos da Bakasetas'ın transfer yapacağını duyduğunu belirtti. 33 yaşındaki Angolalı futbolcu, "Bakasetas harika bir yıl geçirdi. Sadece 1 ya da 2 maç kaçırdı. Şu anda duyduğuma göre bir transfer yapacak, ona iyi şanslar diliyorum. Alanya'da hem Erol Bulut'un, hem de kulübün ona büyük güveni vardı." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut ile zirve yaptı
Bakasetas, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da teknik direktörlüğü yapan Erol Bulut ile zirve yaptı. 34 lig maçının tamamında forma giyen Yunan orta saha, 10 gol, 5 asistlik lig performansıyla sezona damga vurdu. AEK'dan 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakasetas, İtalyan kulüplerinin radarına da girdi.

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