Tuna 1 kuyusu haritada nerede Tuna 1 ve Kıyıköy hangi bölgede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjdeli haber sızdı. Karadeniz Ereğlisi'nde Tuna 1 bölgesinde 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi olduğu bulunduğu gündemde. Bu haberin ardından birçok vatandaş Tuna 1 bölgesi ve Kıyıköy nerede hangi ile bağlı ve doğalgaz nerede bulundu, haritadaki yeri neresi araştırması yapıyor.

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Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu, nerede bulundu hangi ilde araştırması bugün vatandaşların gündeminde. Karadeniz Ereğlisi'nde doğalgaz rezervi konusunun gündem olmasının ardından araştırmalar başladı. Reuters'a konuşan Türk yetkili "Bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dedi. Peki Tuna 1 kuyusu nerede? Hangi ile bağlı, Tuna 1 kuyusu hangi ilimizde, haritadaki yeri neresi?

Tuna 1 kuyusu nerede: Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

Tuna 1 bölgesi nerede: Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Sondaj çalışması yapılan Tuna-1 bölgesinin Bulgaristan ve Romanya kara suları sınırına yakın bir bölgede olduğu biliniyor.

Tuna 1 kuyusu derinliği kaç metre: Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

Tuna 1 nereye, hangi ile bağlı: Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında bulunuyor.

Tuna 1 kuyusu doğalgaz rezervi ne kadar: Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu belirtti. Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.