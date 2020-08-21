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Beşiktaş'ta Welinton sağlık kontrolünden geçti

Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın dün renklerine bağladığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Welinton Souza Silva, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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