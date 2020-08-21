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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan, Halit Oflaz'ın ailesine ailesine taziye ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Bakan Kurum, Oflaz'ın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki evine yaptığı ziyarette, merhum belediye başkanının ailesine taziye dileklerini iletti.

Oflaz'ın ailesi ve yakınlarıyla görüşen Kurum, "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, başkanlarımızın, hepsinin çok çok selamlarını, hürmetlerini getirdim. Tüm Konya'mızın, Çumra'mızın başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin. Hepimiz Allah'tan geldik, yine onun yanına gideceğiz. Halit bizim kardeşimiz, çocukları bizim evladımız. İnşallah hatıralarını her zaman, hep beraber yaşatacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum'a ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eşlik etti.

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