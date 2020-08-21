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Kahreden haber! Kayseri'de 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

KAYSERİ'de 2 aylık İlhan Aslan bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

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Kayseri'de Merkez Kocasinan ilçesinde müstakil evde oturan ve ismi açıklanmayan çift, sabah uyandıklarında 2 aylık bebekleri İlhan Aslan'ı beşikte hareketsiz buldu.

Ailenin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Ölüm nedeni belli değil

İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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