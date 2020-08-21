Ekonomi için 'Esham' modeli önerisi! Erdoğan 'üzerinde çalışın' talimatı verdi

Koronavirüs salgının ekonomik etkilerinden güçlü çıkış yöntemi olarak Osmanlı'da da kullanılan 'Esham' modeli önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Devletin faizsiz finansmanı olarak değerlendirilebilecek modelle ilgili Erdoğan, 'Çalışın' talimatı verdi.

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AK Parti Ar-Ge Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, koronavirüs sonrası yapılması gerekenlerle ilgili yaptığı araştırmayı sundu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, araştırmada 40 uzmanın farklı alanlarda görüş ve önerilerine yer verildi. Yapılan sunumda ekonomide salgın sonrası güçlü çıkış yöntemi olarak Osmanlı döneminde kullanılan 'Esham' modeli önerisi sunuldu.

'Faizsiz finansman' sistemi

Sunumda, esham modelinin devletin faizsiz finansman sunacağı bir sistem olduğu anlatıldı. Eshamın vakıflar gibi sabırlı sermaye kategorisine girdiği belirtilerek, birçok ülke tarafından kullanılan İslami ekonomi modeli olduğu aktarıldı.

Toplantıda, esham modeli ile ilgili yazılı bir sunum da yapıldı. Sunumda, Osmanlı döneminde kullanılan esham sisteminde, devlet vatandaşa ‘Esham’ yani pay satabiliyor ve elde ettiği geliri yatırıma yönlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

"Kâr esham sistemine ödeniyor"

Sistemle ilgili dikkat çeken bilgiler şöyle:

- Elde edilen kâr esham sistemine ödeniyor.

- Özellikle genç ve kadın yatırımcılar için mikro düzeyde de uygulanabilecek bir model.

- Eshamın farkı; geri ödeme tarihinin seneti satın alan yatırımcılar değil, borçlanan yani devlet tarafından saptanması.

- Eshamda devlet yıllık gelir paylarının ödemesi şartıyla ana parayı geri ödemek mecburiyetinde değilidir.

- Bir yatırımcı bu model ile yatırım yapmak için devletten geri ödemesiz destek alabilir.

- Esham sisteminin aynı zamanda Merkez Bankası’nın açık piyasa işlemleri için de kullanılabilir.

- Bankanın piyasaya likitide enjekte etmek istediğinde halkın elinde bulunan esham senetlerini satın alabilir.

- Likidite çekmek istediğinde ise yeni senet ihraç edilebilir.

4 başlıkta reform

Sunumda, 3’ü özel sektör biri de devlette olmak üzere 4 başlıkta reform gibi başlıklar önerildi.

Özel sektör için, 'Girişim sermayesi ve İslami Finans Reformu', 'Yüksek İşbirliği ve Sanayi İşbirliği reformu', 'Vakıf Reformu', kamu için de 'Esham Sistemi' ile devletin faizsiz borçlanması önerildi.

Toplantıda sunumu dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bu konuda çalışın' talimatı verdiği öğrenildi. 40 uzmanın görüş ve önerilerinin yer aldığı sunumun önümüzdeki günlerde kitap haline getirilmesi planlanıyor.