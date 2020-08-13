Burak Dayı kimdir ne iş yapar Merve Boluğur'un sevgilisi yaşı kaç?

Merve Boluğur'un yeni sevgilisi Burak Dayı magazin basınının yakından takip ettiği isimlerden bir oldu. Oyuncu Merve Boluğur'un hayranı olan ve 3 yıl boyunca her paylaşımına yorum yazan Burak Dayı hakkında merak edilenler....

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Burak Dayı kimdir, aslen nereli ve ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Merve Boluğur ile yeni bir aşka başlayan Burak Dayı, Merve Boluğur'un en büyük hayranı çıktı. Hayranı Burak Dayı ile görüntülenen Merve Boluğur kendisini eleştirenlere sosyal medyadan cevap vererek “Az kıskanın ruh sağlığınız için” dedi. Peki, Burak Dayı kimdir? İşte Burak Dayı hakkında merak edilen bilgiler…

BURAK DAYI KİMDİR?

Yeni bir ilişkiye başladığını ilan eden Merve Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu ve iki yıl boyunca paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006-2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT´de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı.