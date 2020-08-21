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Gram ve çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti! Altın fiyatları 21 Ağustos

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı fiyatı güne 455,00 liradan başladı.

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Haftaya son dönemdeki yukarı yöndeki hareketini sürdürerek başlayan altın fiyatları haftayı tamamlarken düşüşe geçti. Altında başlayan düşüş trendinin devam edip etmeyeceği merak edilirken altın fiyatlarında son durum şöyle:

Altın fiyatları 21 Ağustos

Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 456,00 liradan işlem gören gram altın güne 455,76 liradan başladı. Çeyrek altın 739,00 liradan yaptığı kapanışın ardından bu sabah 09:12 itibariyle 748,51 liradan satılıyor. Dünkü kapanışını 3.025,00 liradan yapan cumhuriyet altını ise bugün 3.079,00 liradan güne başladı.

  • Gram Altın: 455,76 TL
  • Çeyrek Altın: 748,51 TL
  • Yarım Altın: 1.497,03 TL
  • Cumhuriyet Altını: 3.079,00 TL
  • Ata Altın: 3.094,78 TL

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