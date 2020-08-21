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Fenerbahçe Enner Valencia ile anlaştı! Yayıncı kuruluş duyurdu

Meksika Ligi yayıncı kuruluşu Enner Valencia'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

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Fenerbahçe'de ayrılması kesin gözüyle bakılan golcü yıldız Vedat Muriqi'nin yerine yeni golcü için çalışmalar şimdiden başladı. Teknik direktör Erol Bulut yeni sezonda Vedat'ın yerine sürpriz golcüyü transfer etmek istediğini yönetime bildirdi. 

Bu isim daha önce Everton, West Ham gibi Premier Lig ekiplerinde forma giymiş Enner Valencia. 30 yaşındaki golcü şuan kulüpsüz. Meksika Ligi yayıncı kuruluşu Enner Valencia'nın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Yayıncı kuruluş duyurdu
Ekvadorlu futbolcu ile Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya varıldığını ve resmi imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi. Meksika Ligi yayıncı kuruluşu Tudn'un haberine göre, kız kardeşi kaçırılan Enner Valencia yaşadığı sorunları çözdükten sonra İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kız kardeşi kaçırılmıştı
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Enner Valencia'nin kız kardeşi Erci Valencia'nın San Lorenzo'da silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı. Erci Valencia'nın eşi, "8 kişi eve girdi. O sırada dışarıdaydım. Kendimi nehre attım. Minibüs tipindeki araca bindirerek eşimi kaçırdılar." sözleriyle olayı anlattı.

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