Bilim Kurulu üyesi Ahmet Demircan: Türkiye'ye yeniden kısıtlama gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, yeni normalde insanların gereğinden fazla normalleştiğini belirtti ve insanların yeni normale ayak uyduramadığı takdirde yeniden kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirtti.

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Son Bilim Kurulu toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının arttığını ve vatandaşların kurallara daha fazla riayet etmesi gerektiğini söylemişti.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, 1 Haziran sonrası geçilen yeni normal sürecin bir kredi olduğunu, insanların bu krediyi çok dikkatli tüketmesi gerektiğini, aksi takdirde yeniden kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirtti.



“Bütün Türkiye futbol takımı kaptanı olmuş”



Son dönemde yaşanan vaka artışında maske, mesafe ve hijyen kurallarında yaşanan esnemenin payı olduğunu belirten Prof. Dr. Demircan, “Maskeyi nereye takıyoruz? Şimdi bütün Türkiye futbol takımı kaptanı olmuş. Maske herkesin pazı bandında. Buradaki maske virüsü önler mi? Gözlüğü getirip buraya takıyor musunuz? Maskeyi iyi takmamız lazım, iyi korunmamız lazım. Çok rahatladık ve çok normalleştik. Bunun sıkıntısıyla vaka sayıları artıyor.

Okulların açılması dahil, iş yerlerinin açılması dahil, düğünler ve pek çok etkinlik, yani biz birçok kongreleri bile erteledik. Pek çok sınavı öteledik. Normal hayatı zorlaştırmayalım, bu bizim elimizde. Bu nedenle herkesin kurallara uyması ve dikkatli olması lazım. Bakın rehavete kapılırsak virüs uyumuyor. Yaz kış da dinlemedi, onu da gördük." dedi.

Demircan şöyle devam etti:

O yüzden herkesin bu duruma dikkat etmesi lazım. Geçenlerde bir kafe gördüm, o kadar sıkışık oturuyorlar ve insanlar o kadar kalabalık ki, virüs bile araya giremez. Yani inanılmaz, en entelektüel en gelişmiş yerlerde bunları görüyoruz. Lütfen bu durumlara lütfen meydan vermeyelim, kurallara uyalım. Yoksa hepimiz için çok kötü olur” şeklinde konuştu.









