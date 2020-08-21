Zlatan Ibrahimovic Diletta Leotta yasak aşk iddiası İtalya'yı karıştırdı

Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı. Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.