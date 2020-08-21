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Garry Rodrigus, Olympiakos yolcusu

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Garry Rodrigus, Yunan ekibi Olympiakos'un gündeminde.

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Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Rodrigues'i 2 yıllığına kiralamıştı ancak 29 yaşındaki oyuncunun performansı vasatı aşamadı.

Sarı-lacivertliler, Rodrigues'in kiralık sözleşmesini feshetmek için oyuncunun kulüp bulmasını bekliyor. Tecrübeli kanat oyuncusu, Olympiakos ile görüşme halinde.

Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ın, Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar karşısında kadrosuna kattığı yıldız için 2.5 milyon euro talep ettiği fakat Yunan ekibinin bu bedeli şu anda vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

En fazla 1 milyon euro
29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi.

29 maçta 4 gol, 4 asist
Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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