Hazine alacakları, 18,4 milyar lira oldu

Hazine alacakları, Temmuz sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Hazine alacakları, Temmuz sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,3 milyar lira tahsil edildi.