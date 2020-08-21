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Piyasalarda son durum nasıl? Gözler Erdoğan'ın müjdesi ve Fitch'in Türkiye değerlendirmesinde

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 7.30 seviyesinde başladı. Piyasada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fitch'in Türkiye değerlendirmesine çevrilmiş durumda.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Fitch kararının izleneceği haftanın son gününe dolar/TL 7.30 seviyesinde başlarken, euro/TL 8.68 civarında seyrediyor.

Erdoğan'ın müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının saat 15.00'de başlaması bekleniyor.

Fitch değerlendirmesi

Foreks anketine katılan ekonomistler, Fitch'in bu gece yapacağı değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak korumasını bekliyor. Açıklamanın TSİ 23.00'ten sonra gelmesi bekleniyor.

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