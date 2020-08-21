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Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da bir inşaatta meydan gelen toprak kayması nedeniyle yandaki binada çatlaklar oluştu. 5 katlı bina yandaki tedbir amacıyla tahliye edildi.

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Olay saat 05.30 Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi.

Sokaktaki temeli yeni atılan inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İnceleme sonrası çatlaklar tespit edildi 

Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda zabıta ve itfaiye ekipleri, yandaki 5 katlı binanın etrafında inceleme yaptı. Yapılan incelemede ekipler, binanın etrafında çatlakların oluştuğunu tespit etti.


Polis, daha sonra çevrede güvenlik önlemi alarak, binadaki vatandaşların kapısını çalarak tek tek uyandırdı. 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, vatandaşlar akrabalarının yanına gitti. Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

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