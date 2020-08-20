Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi saat 15.00'da açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü açıklayacağım" dediği 'müjde'yi saat 15.00'da İstanbul'da duyuracak. Cumhurbaşkanı'nın önceki gün yaptığı açıklaması sonrası, "Erdoğan, Cuma günü ne açıklayacak?" sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti. Erdoğan'ın açıklamayı saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklaması sonrası, "Erdoğan, Cuma günü ne açıklayacak?" sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. "Erdoğan, müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.