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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi saat 15.00'da açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü açıklayacağım" dediği 'müjde'yi saat 15.00'da İstanbul'da duyuracak. Cumhurbaşkanı'nın önceki gün yaptığı açıklaması sonrası, "Erdoğan, Cuma günü ne açıklayacak?" sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti. Erdoğan'ın açıklamayı saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklaması sonrası, "Erdoğan, Cuma günü ne açıklayacak?" sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. "Erdoğan, müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak?" sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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