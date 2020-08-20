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Antalya'da patron ve DJ arasında çıkan kavgada av tüfekleri konuştu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir barda işletme sahibi ile DJ’lik yapan kişi arasında çıkan kavgada ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Tüfekle rastgele ateş açan DJ ile ağabeyi, gözaltına alınmamak için direnince polise zor anlar yaşattı.

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ANTALYA’nın Alanya ilçesi Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki bir barda gece saatlerinde meydana gelen olayda; bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan bara cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine; bar sahibi C.B. (33), çalışanı DJ’lik yapan C.D. (25) ile tartışmaya başladı.

Mekanı terk eden C.D., eve giderek durumu ağabeyi Ayberk D.’ye (29) anlattı. Daha sonra 2 kardeş, ellerinde ruhsatsız av tüfeğiyle gelerek rastgele ateş açtı. O esnada mekanda bulunan saçmaların isabet ettiği Şahin B., ayağından hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şahıslar gözaltına alınmamak için polise direndi

Olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde av tüfeği olan C.D. ile Ayberk D.’ye teslim olması için ikazda bulundu. Şüphelilerden Ayberk D., polise direnerek 1 el rastgele ateş açtı. Polis ekipleri de uyarı amaçlı hava ateş açtı. Şahısların polise direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen C.D. ve Ayberk D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., serbest kalırken; ağabeyi Ayberk D. ise sulh ceza hakimliğince 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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