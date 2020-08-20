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Antalya'da eline geçirdiği demir çubukla otomobile saldırdı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da kimliği belirsiz kadın, eline aldığı demir çubukla otomobile zarar verdi. Binada oturanlar tarafından görüntülenen olayda, kadının etrafa küfürler saçtığı görüldü. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

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Olay, saat 13.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, eline aldığı demir çubukla sokakta park halindeki beyaz renk otomobile vurmaya başladı. Kime ait olduğu bilinmeyen otomobilin ön camı ile açılır tavan camına vurup, parçalayan kadın, küfrederek aynaları da kırdı.

Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atarak sokaktan ayrıldı. Bu anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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