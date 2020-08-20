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Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1.2 milyar dolar azaldı! İşte kasada kalan para

Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayınladı. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta 1.2 milyar dolar azalarak 45.4 milyar dolar seviyesine indi.

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7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesinde olan brüt döviz rezervi 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolar seviyesine indi. 

Altın rezervlerine bakıldığında ise 7 Ağustos'taki 45 milyar 230 milyon dolar seviyesinden 2 milyar 414 milyon dolar azalarak 42 milyar 816 milyon dolara indi.

Döviz ve altın toplam rezervleri

Merkez Bankasının döviz ve altın olmak üzere toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 3.630 milyar dolar azalmış oldu. Toplam rezervler 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugünkü toplantısında faizi değiştirmeyerek 8.25 seviyesinde tutma kararı almıştı. Banka yaptığı ikinci açıklamayla bankaların TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. 

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