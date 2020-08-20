Hasan Bülent Kahraman kimdir aslen nereli İBB'den istifa ettti

Hasan Bülent Kahraman İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Platformu’nun Danışma Kurulu üyeliğinden istifa etti. İBB'deki görevinden istifa eden Hasan Bülent Kahraman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Hasan Bülent Kahraman kimdir, aslen nereli?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu'na atanması eleştirilen akademisyen Hasan Bülent Kahraman, görevinden istifa etti. Peki Hasan Bülent Kahraman kimdir, aslen nereli?

İstifa etti

Bir dönem Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı da yapan Hasan Bülent Kahraman'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Platformu’nun Danışma Kurulu'nda yer alması Twitter'da gündem olurken, Oda TV'de yer alan habere göre; Kahraman Kültür Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek, görevinden istifa etti.

Hasan Bülent Kahraman kimdir?

Hasan Bülent Kahraman, 1 Eylül 1957 tarihinde Kars'ta doğdu. Kars'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamlayan Kahraman, Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Hasan Bülent Kahraman, Hacettepe Üniversitesi Ekonomi dalında yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi dalında ise doktorasını yaptı.

Hacettepe, ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Princeton Üniversitesinde 'nde öğretim üyesi olarak çalışan Hasan Bülent Kahraman, 1977 yılından itibaren yazar, sanat eleştirmeni, küratör ve kültür eleştirmeni olarak çalışmalar yaptı.

1992 ve 1996 yılları arasında Kültür Bakanlığı Başdanışmanı, 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal Gazetesi'nde yazdı. Eczacıbaşı İstanbul Kültür Sanat Vakfı Danışma Kurulu İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliği de bulundu.

2010'dan bu yana Contemporary Istanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Akbank Sanat Danışma Kurulu ve Sakıp Sabancı Müzesi İcra Kurlu Üyesidir.

TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America üyesi olan Hasan Bülent Kahraman, Türk siyaseti, siyasal kuramlar, sosyal kuram, yapısalcılık sonrası felsefe, kültürel araştırmalar, görsel kuram, modern Türk edebiyatı, Türkiye popüler kültürü gibi alanlarda araştırmalar yaptı.

Günümüzde Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanıdır. 2015 yılında Brüksel'de gerçekleştirilen Europalia Festivalinin Sanat Direktörlüğünü yapmıştır.