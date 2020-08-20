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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na büyük şok! Ankara teşkilatı topluca istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yakın tarihte kurduğu Gelecek Partisi patır patır dökülmeye başladı. Daha yeni kurulan partide istifaların ardı arkası kesilmiyor. İzmit ve Giresun'un ardından Ankara teşkilatında da istifa depremi yaşandı. Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç ve birçok isim, yönetimi topa tutarak istifa etti.

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AK Parti ile Ahmet Davutoğlu adına 'Gelecek' dediği yeni parti kurdu. Ancak işler hiç de Davutoğlu'nun istediği gitmiyor. Öyle ki; kurulalı 8 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen birçok ilde il başkanları bazında istifa haberleri geldi. Gelmeye de devam ediyor. Son olarak Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı istifa furyasına katıldı. 

Gelecek Partisi Ankara Teşkilatı dağıldı

İstifasını verecek olan partililer, genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında istifa açıklamasını Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç yaptı.

"Siyasi etik yok, ahlaki değer yok''

Kendisiyle birlikte il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilcileri dahil birçok ismin de istifa ettiğini açıklayan Kılıç, "Her gün Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar. Lakin şeffaflığın olmadığı, siyasi etiğin olmadığı, ahlaki değerlerin olmadığı, adalet ve hukukun olmadığı, özellikle altını çizmek isterim; haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı, milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seçimi görebilecek mi?

Başkent Ankara gibi siyasi açıdan kritik ilde yaşanan bu gelişme sonrası insanlarda, Davutoğlu'nun partisinin seçimi görüp göremeyeceği konusunda soru işaretleri oluştu. İstifalar bu şekilde devam ederse 'Davutoğlu önümüzdeki seçimleri göremeyecek. Gelecek Partisi'nin geleceği pek parlak değil. ' şeklinde yorumlar yapıldı.

Öte yandan daha önce Gelecek Partisi'nin İzmit ve Giresun il başkanları istifa etmişti.

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