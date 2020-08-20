Mert Hakan Yandaş: Fenerbahçe’ye gelmekle doğru yapmışım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ''Sosyal medyaya düşen olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fenerbahçe’ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm" dedi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli kulübün Topuk Yaylası'ndaki sezon öncesi kampında açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş "Fenerbahçe çok ayrıcalıklı bir yer. Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe, bu ülkenin en büyük kulübü. İlk 11'de oynamak için elimden geleni yapacağım. Emre Belözoğlu, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Ondan öğreneceğim çok şey var.'' dedi.

''Sosyal medyaya düşen olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum''

Galatasaraylı yönetici ile mesajlarının sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili olarak konuşan Mert Hakan, ''Sosyal medyaya düşen olayla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Fenerbahçe’ye gelmekle ne kadar doğru bir karar aldığımı bir kez daha gördüm" dedi.

''Bunlar Fenerbahçe'ye gelmeme ön etken oldu"

Mert Hakan Yandaş "Fenerbahçe'nin beni istemesi çok büyük onur, gurur. Fenerbahçe'yi benim tercih etmem değil, onların beni istemesi çok büyük gurur. Her zaman sözlerinin arkasında durmaları ve aile ortamı beni memnun etti. Bunlar Fenerbahçe'ye gelmeme ön etken oldu. Fenerbahçe ile beni çok bağladı bu yaşanan olaylar. Beni sahiplendiler, ben de sahiplendim. Bu tatsız şeylerin yaşanması bizi daha çok bağladı. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe'nin bana olan bağlılığını saha içinde göstermem gerekiyor."" ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe'de kısa sürede aile ortamı yakaladık''

Fenerbahçe'de kısa sürede aile ortamı yakaladıklarını belirten Mert Hakan, ''Buraya geldiğim ilk günden beri gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissediyorum. Bu armanın altına ve ailenin içinde mücadele etmek için can atıyorum. Fenerbahçe çatısı altında olmak büyük gurur, karşılığını inşallah en iyi şekilde veririm herkese. Fenerbahçe'de kısa sürede aile ortamı yakaladık.'' ifadelerini kullandı.

''Emre Kılınç benim kardeşim''

Eski takım arkadaşı Emre Kılınç için de konuşan Fenerbahçeli futbolcu, ''Emre Kılınç benim kardeşim. İnşalllah istediği her şeye ulaşır. Her zaman görüşeceğim. Futbol hayatımda zor dönemlerden geçtim ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Buralara gelebileceğimi hayal ediyordum ve onun için hiçbir zaman hayal kurmaktan ve çalışmaktan vazgeçmedim.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de 8 numaralı formayı giyecek.