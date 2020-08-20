Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki adeta bir rezilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta İstanbul olmak üzere CHP'li belediyelerin yönetimlerine tepki göstererek, "Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın hedefinde hizmet üretememekle eleştirdiği CHP'li belediyeler vardı.

AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde bazı yöneticilerin adeta bir öç alma duygusuyla hareket ettiğini söyleyen Erdoğan, bu belediyeler için "Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor" ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Kaza geçiren Hilmi Güler ameliyat oldu

"Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler beye de geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Bu sabah ameliyatını geçirdi, başarılı bir ameliyat. İnşallah bir haftalık istirahatten sonra o da mesaisine inşallah başlayacaktır.

"Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik"

14 Ağustos 2001'de bismillah diyerek çıktığımız bu uzun, ince ve meşakkatli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. Defalarca sınandık, tehdit edildik, ihanete uğradık. İçerden ve dışardan sayısız saldırıya maruz kaldık. Ancak milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. Manşetlerle çarpışa çarpışa, ülkemize ve partimize kurulan tuzakları boza boza bugünlere ulaştık.

"Nefesi kesilenler yolunu şaşıranlar da oldu"

Nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler, zaferi ve başarıyı kendinden menkul görenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yollarını ayıranlara aldırmadan, kutlu mücadelemize devam ettik.

Niçin siyaset yaptığımızı, bu dünyadaki varlık sebebimizin ne olduğunu hafızamızdan çıkarmadık ve çıkartmayacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakati, yol ve silah arkadaşlığını gözetecek bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz.

"Milletimizin gönlünün kazanmanın peşinde koşacağız"

Hizmetin yanına tevazuyu, şeffaflığı ve nezaketi eklemeyi unutmayacağız. Şov yapmak, medyada gündem olmak yerine, eserlerimize, milletimizin gönlünün kazanmanın peşinde koşacağız. AK Parti'nin alametifarikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz, ahdine kavline sadık sözünün eri olan bir kadroyuz.

"İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik"

Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi... Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik. İş bilenin kılıç kuşananın.

"Akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüsler"

Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Birçok şehirlerimizde sunulan hizmetlerin hem kalitesinde, hem sayısında ciddi düşüşler var.

"Binlerce insanı aşından etti"

Ne demiştik biz yola çıkarken; İstanbul'u özellikle söylüyorum. Çöp, çamur, çukur... Bazı şehirlerimizde insanımızın yeniden kâbusu oldu bunlar. İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Belediye çalışanlarımız ayrımcılığa uğramaya başladı. Bilhassa AK Parti'den CHP'ye geçtiği belediyelerde, bir öç alma, intikam alma hareketi görüyoruz. Seçimlerde 'kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' diyenler, binlerce insanı aşından etti. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miyd? Bu sözleri veren Bay Kemal, o garip insanları işinden aşından ekmeğinden etmedi mi?

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı sorunları tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları vatandaşların ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile, belediye hizmetlerinde tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay mimari ile; aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak.

Ayder Yaylası ve Uzungöl

Bu hafta Rize'deydik, Ayder Yaylası'nı dolaştık. Gerek altyapı, gerek üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bu manifestonun gereğini Ayder Yaylası'nda inşallah hayata geçireceğiz. Ardından Uzungöl'ü ele alıp hayata geçireceğiz, çünkü belediyecilik AK Parti'nin işidir. Bunu biz yapacağız.

"Yerelde başarılı olmayan devlet iradesinde başarı gösteremez"

Her zaman söylüyorum. Yerelde başarılı olmayan devlet iradesinde başarı gösteremez. Biz yerel yönetimlerde millete rüştünü ispat etmiş ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz.

Malazgirt zaferi programı

Tabi 25 Ağustos geliyor. 25 Ağustos'ta inşallah Ahlat'a gideceğiz. Tabi koronavirüs sebebiyle geniş çaplı bir yolculuğumuz bu sene olmayacak. Dar kapsamlı bir yolculuk gerçekleştireceğiz Ahlat'a. Ahlat'a güzel bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve öğrencilerimizle ilgili de şöyle iki yurt gerçekleştirmiş durumdayız. Derdimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tarihi ayağa kaldırmak. Zira Sultan Alparslan Ahlat'ta geceleyip oradan Malazgirt'e yola çıkmıştı. Biz de şimdi tarihi burada analım istiyoruz. Geceyi Ahlat'ta geçirip, ondan sonra 26'sının sabahı da Malazgirt'e hareket edelim diyoruz. Çok anlamlı bir Malazgirt analım istiyoruz. Ahlat'ta kabristan ziyaretleri, toplantı ve ertesi sabah da yola revan olalım.

Hedef 4 milyon yeni üye

Siyaseti gençleştiren, gençleri Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizde gençlerle ilgili yaş 30'dur. 30'a gelen genç bir üst sınıfa terfi eder. Şu anda bizim 1 milyona yakın gencimiz üyemizdir. Aynı şekilde kadınlarda da yaklaşık 5 milyon üyemiz var. İkisini yan yana koyduğumuz zaman 6 milyon. 5 milyon da diğerleri işte 11 milyon. Diğer partilerin böyle bir üye kaydı söz konusu değil. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar yılda 1 milyon olmak üzere 4 milyon üye kaydını gerçekleştirmek