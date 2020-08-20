İran BAE gemisine el koydu mürettebatı gözaltına aldı
İRAN, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.Abone ol
ABD Başkanı Donald Trum'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkileri normalleşme anlaşmasının imzalanmasıyla yükselen Abu Dabi-Tahran geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.
İran devlet televizyonu, İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle bir BAE gemisine el konulduğunu, mürettebatının gözaltına alındığını duyurdu.
Neler yaşanmıştı?
İran ve BAE arasında pazartesi günü deniz gerginliği başlamıştı. BAE sahil güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonucu 2 İranlı balıkçı ölmüştü.