İran BAE gemisine el koydu mürettebatı gözaltına aldı

İRAN, ülkenin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir gemiye el koyduğunu ve mürettebatı gözaltına aldığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trum'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkileri normalleşme anlaşmasının imzalanmasıyla yükselen Abu Dabi-Tahran geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.



İran devlet televizyonu, İran karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle bir BAE gemisine el konulduğunu, mürettebatının gözaltına alındığını duyurdu.