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Samsun'da öldürülme korkusuyla kendini ateşe veren genç hastanede öldü

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da akrabasını uyuşturucudan ihbar edip öldürülme korkusuyla kendisini ateşe veren genç, tüm müdahaleye rağmen bugün öldü.

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Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Serhat Ayata, ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne fındık toplamaya gitti.

Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen Serhat Ayata, kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa'dan Samsun otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1,5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine döktü, "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi.

Alevler içinde kalıp otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına giden Serhat Ayakta'yı burada otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serhat Ayata yanık merkezinde tedavi altına alındı. Serhat Ayata, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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