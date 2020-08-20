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ADV Yatırım yaptı, unuttu, zengin oldu

Türkiye'nin devi Oktay Holding hız kesmiyor

Emaye kaplı bakır ve alüminyum tel konusunda Türkiye'nin ve Avrupa’nın dünyanında en büyük 3. tedarikçisi konumundaki Oktay Holding, krize rağmen üretime ve ihracata ara vermiyor.

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Manyetik sistemler,rulman, uluslararası liman tedarikçiliği,ve inşaatın da içinde olduğu beş ana iş kolunda faaliyet gösteren, 7 şirketiyle, 52 ülkeye ihracat yapan Oktay Holding, elektrik motorları ve emaye bobin teli konusundaki büyük yatırımlarıyla da Covid-19 krizine rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ediyor.

57 yıldır sektörün öncüsü konumundaki holdingin Yönetim Kurulu Başkanı; Eren Ertoksöz, sağlıklı kurumsal yapılarıyla, doğru hedeflere doğru yürüdüklerini belirterek, “Aktif sabırlı ortak akılcı stratejilerimizle başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyanın içindeki bu büyük krize rağmen ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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