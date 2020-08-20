5 günlük haritalı Zonguldak hava durumu son raporu

Zonguldak için meteoroloji kritik hava durumu uyarısını yaptı. Zonguldak'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli gök gürültülü yağış gün boyu devam edecek yarın da etkisini gösterecek. İşte Zonguldak için saatlik ve 5 günlük hava durumu tahmini ve son raporlar....

Abone ol

ZONGULDAK hava durumu için meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı tuttu ve Zonguldak'ta sağanak yagış sabahın erken saatlerinde başladı. Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışların gün boyu aralıklarla etkisini arttırarak devam etmesi bekleniyor. Zonguldak'ta yağışlar yarın da devam edecek. Bugün en yüksek sıcaklık değeri Zonguldak için 25 derece olacak

Zonguldak'ta saatlik hava durumu raporu..

METEOROJİ'DEN BU İLLER İÇİN UYARI

Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 20 Ağustos Perşembe günü için sağanak uyarısı geldi. Açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Marmara’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimler ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 21°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç ve kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.