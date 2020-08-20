Fenerbahçe'de Diego Godin sesleri

Fenerbahçe kadrosunu yıldızlar topluluğuna çevirmekte kararlı olan eski kaptan ve müstakbel sportif direktör, Valencia’yı ikna etti, gözünü Diego Godin’e dikti.

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Transferin flaş takımı Fenerbahçe’ye gelenlerin ardı arkası kesilmiyor. Şu ana kadrosuna tam yedi yeni oyuncu katan ve hiçbirisine bonservis bedeli ödemeyen sarı-lacivertlilerde iki isim de sırada bekliyor. Trabzon sayfasını kapatan Jose Sosa ile Türkiye’den ayrılmak istemeyen Sinan Gümüş’ü duyuran Fenerbahçe’de müstakbel sportif direktör Emre Belözoğlu büyük oynamaya devam ediyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; stoper mevkii için Lemos ve Cardona’yla anlaşan, ancak nihai hamlesini Sarr ve Bastos’tan gelecek cevaba göre yapacak olan Belözoğlu, sürpriz bir atak yaparak eski takım arkadaşıyla temasa geçti. Emre, Inter’in yüksek maliyeti sebebiyle gözden çıkardığı Diego Gogin’le görüştü.

Biri zor, diğeri cepte

Emre’nin A. Madrid’den takım arkadaşı olan Godin’i Fenerbahçe’ye davet etmesi üzerine, 34 yaşındaki Uruguaylının menajeri İstanbul için hazırlıklara başladı. Inter’in elden çıkarmak istediği Godin, Fenerbahçe’yle anlaşırsa transferin bonservis bedeli olmadan gerçekleşmesi bekleniyor.



Enner Valencia'da işlem tamam

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut’un gözdesi Enner Valencia’yla da el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Ekvatorlu forvetle anlaşan sarı-lacivertlilerin bir son dakika sürpriz olmazsa bu transferi de kısa sürede açıklaması bekleniyor. Valencia’da iplerin tamamen Fenerbahçe’nin elinde olduğu, transferin ancak kulüp istemediği takdirde gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor.