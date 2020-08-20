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Jose Sosa İstanbul'a Acun Ilıcalı'nın uçağıyla geldi

Arka arka transferlerini duyuran Fenerbahçe'de Jose Sosa, İstanbul'a geldi. Tatilden dönen tecrübeli oyuncuyu, Acun Ilıcalı'nın kendi özel uçağıyla getirdiği paylaşıldı.

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Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve tatil için ailesiyle birlikte Ibiza'ya giden Arjantinli yıldız, anlaşma sağlanmasının ardından imza için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen Acun Ilıcalı'nın, Bombardier Challenger 605 (CL60) model uçakla Sosa'yı Türkiye'ye getirdiği öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcunun bugün resmen açıklanması bekleniyor.

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