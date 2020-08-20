Musa Orhan nereli kimdir Musa Orhan mektup olayı nedir?

BATMAN'da yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran İpek Er olayı nedir, İpek Er nasıl öldü araştırması günün konusu oldu. Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan 18 yaşındaki İpek Er tedavi gördüğü hastanede öldü. Bu vahim haberin ardından Musa Orhan kimdir, yaşı kaç araştırması başladı.

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BATMAN'da yaşanan ve Türkiye gündemine oturan olayla ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı. Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğrayan İpek Er, 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Uzman çavuş Musa Orhan hakkındaki tecavüz iddiası Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Musa Orhan, kamuoyundan büyük tepki aldı. 2 gün boyunca twitterda TT listesinde olan olay sonrası Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden tutuklama kararı çıkarttı.

Teslim oldu, tutuklandı

Açığa alınan Musa Orhan, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğramasının ardından intihar eden 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'dan bu yana tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti.

İpek Er intiharından önce bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı anlatmıştı. Ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Musa Orhan'ın ise ifadesinde, İpek Er ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüştü.

Sarhoştum dedi

Musa Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İpek Er ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti. Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin’ce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı