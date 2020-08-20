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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu konuya dikkat çekti! Sinsi tehdit: Sessiz taşıyıcılar

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Hiçbir koronavirüs belirtisi göstermeyen sessiz taşıyıcılar 3 haftaya yakın bir süre çevrelerine yayabiliyor" diye yazdı.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Sinsi tehdit: Sessiz taşıyıcılar' başlıklı bugünkü yazısında koronavirüs salgınıyla mücadelede 'sessiz taşıyıcılar'a yoğunlaşılması gerektiğini belirtti. 

"Bazı uzmanlara göre Covid-19 vakalarının yüzde 40’ından fazlası, virüsü herhangi bir 'semptom/belirti' göstermeden ortalama 2-3 hafta taşıyabiliyor." diyen Prof. Müftüoğlu, "Bu son derece önemli bir bilgi. Zira bu vakaların her biri adeta birer 'bulaş fabrikası' işlevi görüyor" ifadelerini kullandı.

"Virüsü taşıdıklarının farkında bile değiller"

Müftüoğlu ayrıca, virüs taşıyan kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilebilmeleri için test sayısının artırılması gerektiğini belirterek şunları yazdı:

Evlerinde ailelerine, toplu taşıma araçlarında diğer yolculara, işyerlerinde iş arkadaşlarına, toplumsal ortamlarda dostlarına/arkadaşlarına virüs bulaştırıyor. İşin kötüsü, bu sessiz taşıyıcılar o virüsü taşıdıklarının farkında bile değiller.

Dolayısıyla yaşam tarzlarında en ufak bir değişiklik yapmayı veya tedbir almayı da düşünmüyorlar. Üstelik çoğunun maske bile kullanmadıkları, daha da önemlisi evlerinde ve iş yerlerinde maskelerini çıkararak etrafa virüs bulaştırdıkları çok iyi biliniyor. Covid-19’un hiçbir belirtisini göstermeden virüsü yayan sessiz taşıyıcılar en az 2 hatta 3 haftaya yakın bir süre o virüsleri çevrelerine de yayabiliyor.

İşte bu nedenle test sayısının arttırılması, virüsü taşıdığından habersiz kişilerin hızlıca belirlenmesi açısından son derece önemli bir ayrıntıdır.

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