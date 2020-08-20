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CHP Osmaniye'de korona şoku! Vekil Ünlü'nün ardından il ve ilçe başkanı kaptı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün ardından İl Başkanı Mehmet Aşık, Merkez İlçe Başkanı Abdulkadir Özgan ve Ünlü’nün Danışmanı Kenan Zorlu’nun da Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, Merkez İlçe Başkanı Abdulkadir Özgan ve Milletvekili Baha Ünlü'nün Danışmanı Kenan Zorlu'nun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İHA’nın haberine göre Aşık, Özgan ve Zorlu’nun sağlık durumlarının iyi olduğu ve 14 gün süreyle evde karantinaya alındığı bildirildi.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü’nün corona virüsüne dün yakalandığı açıklanmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, konu ile ilgili sosyal medya hesabından dün şu açıklamayı yapmıştı:

CHP Osmaniye Milletvekilimiz Sn.Baha Ünlü'nün #Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. ‪Milletvekilimize, dostumuza acil şifalar diliyor, tedavi sürecini başarı ile tamamlayarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

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