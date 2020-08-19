Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili bomba iddia! Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde olay yarattı. Merak yaratan müjdeye ilişkin Bloomberg bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Türkiye doğalgaz buldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile gündemin ilk sırasına oturdu. 'Cuma günü müjdemizi vereceğiz' diyen Erdoğan, bunun neyle ilgili olduğuna söylemedi. Açıklamasının son cümlesindeki 'Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" sözleri bir ipucu olarak yorumlandı.

Müjde doğalgaz mı?

Erdoğan'ın vereceği müjdenin ne olacağına ilişkin bomba iddia Bloomberg'den geldi. Ünlü ekonomi kanalının iddiasına göre Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu.

iki farklı kaynağa dayandırıldı

Konuyla doğrudan ilgilenen iki yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan'ın cuma günü 'yeni bir çağ başlatacağını' söylediği müjde Karadeniz'de keşfedilen ve büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilen bir enerji kaynağı.

Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile karşı karşıya gelinen Doğu Akdeniz'de de enerji araştırmaları yapmaya devam edileceğini belirtirken, Cumhurbaşkanlığı ofisi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Türk lirası değer kazandı dolar düştü

Erdoğan'ın açıklaması sonrası Türk Lirası, diğer para birimleri karşısında yüzde 2'ye yakın değer kazanırken, dolar/TL paritesi 18.00 itibariyle 7.23, Euro/TL paritesi 8.61 seviyesinde seyrediyor.