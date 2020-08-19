Berat Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdeyle ilgili "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak" değerlendirmesinde bulundu

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Kamuoyu cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi. Cumhurbaşmanı Erdoğan'ın "yeni bir dönem açılacak" dediği müjdenin ne olacağı merak konusu oldu.

Konuya ilişkin değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine atılan Albayrak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.