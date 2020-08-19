BIST 1.115
DOLAR 7,31
EURO 8,73
ALTIN 468,90
HABER /  EKONOMİ

Berat Albayrak'tan Erdoğan'ın müjdesiyle ilgili dikkat çeken açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdeyle ilgili "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak" değerlendirmesinde bulundu

Abone ol

Kamuoyu cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi. Cumhurbaşmanı Erdoğan'ın "yeni bir dönem açılacak" dediği müjdenin ne olacağı merak konusu oldu. 

Konuya ilişkin değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. 

Ankara'da kurulan Türkiye'nin ilk, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenine atılan Albayrak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama cuma günü bir müjde vereceğiz
Mustafa Cengiz'den Erdoğan'a övgü! Şok yaşıyorum her şeye müthiş hakim!
Okuyan-İnce kavgasında son perde! 'Dalga mı geçiyorsun Muharrem?'
Musa Orhan tutuklandı! Batman'da Türkiye'yi ayağa kaldıran tecavüz olayı
Berat Albayrak açıkladı Avrupa ve Ortadoğu'da bir ilk
BİM, ŞOK, Migros ve CarrefourSa'nın karı açıklandı! İşte en çok kar eden market
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş-PAOK maçı Kanal D'de yayınlanacak! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu
Mehmet Yalçınkaya çocukları kimdir kızı ve oğlu kaç yaşında?
Konya'da otomobil karı kocaya mezar oldu
Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara yönelik kısıtlama
RTÜK'ten Sözcü'nün TV kanalı ve Akit TV'ye ceza!
Muharrem ayı duası oruç nasıl tutulur resimli muharrem ayı mesajları
Yorumlar