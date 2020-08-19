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Kocaeli'de Kıbrıs gazisi, kardeşini öldürdü! Cipe atlayıp kaçtı bu halde yakalandı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de Mustafa C. (67), yanına gelen kardeşiyle arazi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası silahını çeken Kıbrıs gazisi, kardeşine kurşun yağdırdı. Olay sonrası cipiyle kaçan Mustafa C., ekiplerin takibi sırasında kaza yapınca yakalandı.

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Olay, öğlen saatlerinde Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Mustafa C. (67), yazlık evine traktörüyle gelen kardeşi Mustafa C. (51) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında silahını çıkartan Mustafa C., kardeşine ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Mehmet C. kanlar içinde kalırken, Mustafa C. evinin önündeki cipiyle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Mehmet C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerden kaçarken kaza yaptı, yakalandı

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mustafa C.’nin kaçtığı aracın plakası tespit edildi. Plaka Tanıma Sistemi'nden yeri tespit edilen şahıs takibe alındı. Başiskele Bahçecik bölgesinde kendisini takip eden ekipleri gören şahıs panikleyince kaza yaptı. Kazada yaralanan zanlı, polis ekiplerinin eşliğinde ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı hastaneye getirilen şahıs, sedye üzerinde eli kelepçeli şekilde acil servis ünitesine götürüldü.

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